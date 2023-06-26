Yozgat Gülyayla köyünden besici İsmail Derler’in özenle besleyip büyüttüğü boğa, kurban pazarında görücüye çıktı. Pazarda en çok ilgi gören kurbanlık paşa oldu. Besici Derler, 3 yaşındaki Paşa ismini verdiği simental ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 850 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğayı 7 kişi kesebiliyor. Sahibi Paşa’yı 130 bin TL’den satışa çıkarttı. Haber Merkezi