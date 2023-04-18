Özen, partisinden istifa etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlarım. Yıllardır hoşgörü, tevazu, mütevazı bir şekilde kimsenin kalbini kırmadan Yeniden Refah Partisi çatısı altında Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi “Gönül kırmak, Kabeyi yıkmak gibidir.” Biz de kimsenin gönlünü bu hadis üzere kırmamaya özen gösterdik. Bu konuda başarılı olmaya çalıştım. 14 Mayıs Genel seçim çalışmalarımda Milli Görüşe gönül vermiş ve bu davanın aktif bir çalışanı olarak Yeniden Refah Partisi İl Yönetiminin adaletsiz tutum ve davranışları beni üzmüştür. Kendi içerisinde adaleti sağlayamayan bir yönetimi kabul etmiyorum. Kendi içerisinde hakkı savunamayan mecliste halkımızın hakkını savunacağını iddia eden yönetime inanmıyorum. Bu bağlamda ben ve çok sayıda üye ile birlikte Yeniden Refah Partisi ve İl teşkilatındaki görevimden istifa ediyorum. Siyasi hayatımda istemeyerek kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Türkiye önemli bir seçime gidiyor. Ben de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimin ülkemize huzur, barış ve güzellik getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi