AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, hafta sonu yapılan olağan il yönetim kurulu toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altuntaş, toplantıda Yozgat'a yapılan ve yapılacak hizmetleri istişare ettiklerini, teşkilat çalışmalarını gözden geçirdiklerini belirtti. Altuntaş, AK Parti’nin hizmet odaklı ve yenilikçi vizyonunu koruyarak sürekli bir bayrak yarışı içinde olduklarını vurguladı.

"TEŞKİLAT ÇALIŞMALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRDİK"

Haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında Yozgat’a yapılan hizmetlerin detaylı bir şekilde ele alındığını ve gelecekte yapılacak projelerin planlandığını söyleyen Altuntaş, “Haftalık olağan il yönetim kurulu toplantımızda, Yozgat’ımıza yapmış olduğumuz hizmetleri ve yapacağımız projeleri arkadaşlarımızla beraber istişare ettik. Teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdik,” dedi.

"YAZ PROGRAMIMIZI PLANLADIK"

AK Parti Genel Merkezi’nin talimatları doğrultusunda yaz programını planladıklarını ifade eden İl Başkanı Altuntaş, Meclis tatilinden sonra yapılacak çalışmaların detaylarının da bu toplantıda belirlendiğini vurguladı. Altuntaş, “Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda, meclis tatili sonrasında yaz programımızı ve planlarımızı belirledik. Neyi nerede yapmamız gerektiğini arkadaşlarımızla birlikte planladık” diye konuştu.

Yürütme Kurulu üyesi bazı arkadaşlarının değişikliklerin faydalı olacağı kanaatiyle il başkan yardımcıları konusunda bazı tasarruflarda bulunduklarını ve değişikliklerin teşkilatın daha etkin çalışabilmesi için yapıldığını ifade eden Altuntaş. “Yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımızdan bazılarının değişikliklerinin fayda sağlayacağına inanarak, il başkan yardımcıları konusunda bazı değişiklikler yaptık” şeklinde konuştu.

"PARTİ İÇİNDEKİ DEĞİŞİM STRATEJİK BİR HAMLEDİR"

Parti içindeki değişim sürecinin sadece bir yenilik arayışı değil, aynı zamanda partinin daha güçlü ve etkili bir şekilde hizmet verebilmesi için yapılan stratejik hamleler olduğunun altını çizen Altuntaş, “AK Parti olarak bizler, sürekli kendimizi yenileyerek, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda teşkilatımız içinde bazı değişiklikler yapmamız gerekti. İstifalar da bu sürecin bir parçası” dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Teşkilat içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, yol arkadaşlarına ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Altuntaş, “Birlik ve beraberlik içerisinde yol arkadaşlarıma, kader ve dava arkadaşlarıma her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar il başkan yardımcısı sıfatıyla Yürütme Kurulumuzda görev alan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni göreve gelen arkadaşlarıma başarılar diliyorum,” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÖRNEK ALIYORUZ"

AK Parti üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alarak onun siyasetini tatbik etmekle yükümlü olduğunu belirten Altuntaş, “Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alan, onun uygulamalarını ve siyasetini tatbik etmekle yükümlü insanlarız. Daha doğrusu bizler emanetçiyiz; bu görevler her birimiz için gelip geçici görevlerdir. Bizim derdimiz, davamız, sevdamız AK Parti'dir, Yozgat'tır,” ifadelerini kullandı.

"FİTNE FESAT ODAKLARI BAŞARAMAYACAK"

Teşkilat içinde fitne fesat odaklarına izin vermeyeceklerini ve AK Parti'nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu vurgulayan Altuntaş, “Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. İl yönetiminde birlikte siyaset yaptığım hiçbir arkadaşımı kurda kuşa yem etmem. Nasıl ki Yelkaya'dan bir şey koparamazsa, fitne fesat odakları da AK Parti'den bir şey koparamaz. AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlarıdır; yetişmiş, deneyimli, çalışkan, becerikli, dürüst insan gücüdür,” dedi.

"TEŞKİLATIN SÜREKLİ YENİLENMESİ VE GELİŞİMİ"

Teşkilatın sürekli bir yenilenme ve gelişim içinde olduğunu belirten Altuntaş, “Partimizdeki bu değişimler, daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak ve hedeflerimize daha hızlı ulaşmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki günlerde de yeni isimlerin yönetim kademelerinde görev alacağını göreceksiniz” diye konuştu.

"AK PARTİ YOZGAT SİYASETİNİN BAŞPEHLİVANIDIR"

AK Parti’nin Yozgat siyasetinin en güçlü partisi olduğunu belirten Altuntaş, parti üyelerinin bu bilinçle hareket ettiğini ifade etti. İl Başkanı Altuntaş, “Bizler, AK Parti'de en büyük görevin, en büyük yetkinin, en büyük sorumluluğun AK Parti üyesi olmanın bilinciyle hareket eden bir anlayışın mensuplarıyız. AK Parti Yozgat siyasetinin başpehlivanıdır. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım için Yozgat'ta AK Parti'ye hizmet etmek, ömrümüzün sonuna kadar boynumuzda taşıyacağımız şeref madalyasıdır,” şeklinde konuştu.