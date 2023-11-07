Parliament sigarası kaç lira oldu Parliament sigarasına yapılan zam ne kadar

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Sigara fiyatlarına ilişkin son güncellemeler geldi. Ekim ayındaki zam haberinin ardından Kasım ayı ile birlikte sigaraya zam yapıldı. İşte detaylar...

Sigara fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Ekim ayında 5 TL'lik zam yapılan sigaralara Kasım ayında da 5 TL zam eklenmiştir. Philips Morris grubuna ait en ekonomik seçenek olan Parliament sigarasının fiyatı 52 TL'den başlayarak artış göstermiştir.

Parliament sigarası kaç lira oldu?

Son zamla birlikte en ucuz Parliament sigara 56 TL'ye yükseldi. Parliament fiyatları şöyle:

Parliament Aqua Blue Slıms: 58,00 TL

Parliament: 57,00 TL

Parliament Midinght Blue: 56,00 TL

Son güncelleme ile en ucuz Parliament sigarasının fiyatı 56 TL olarak belirlenmiştir. Sigara fiyatlarındaki bu artışlar tiryakileri üzebilir.