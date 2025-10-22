Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Oğuz D.‘nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, Oğuz D.’yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, İzmir’in Bayraklı ilçesinde Çiçek Mahallesi’ne bağlı Yunus Keskin Parkı’nda meydana geldi.