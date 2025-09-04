İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerlerine kalas parçaları ile saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi Kadir Topbaş Parkı’nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir grup diğerlerine ellerine aldıkları kalas parçaları ile vurmaya başladı. Köye sıkıştırdıkları kişileri kalaslarla dövdüler. Parkta bulunan kişiler de ayırmak yerine film izler gibi izledi. Kavganın arasına kalan bisikletli bir çocuk neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.