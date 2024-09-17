Ataşehir’de park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil küle dönerken, olayda kimse zarar görmedi.

Yangın, İstanbul Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Ahnet Tarık Sokak üzerinde saat 02.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın açık otoparkında sahibinin park ettiği 34 FVN 725 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararak alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Aydın Günhal, "25 dakika öncesine kadar bir ses duydum. Uyuyamadım, çıkıp pencereden bakınca alevlerin yükseldiğini gördüm. İtfaiye geldi, söndürdüler" dedi.