Malatya’da akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araca çarparak savruldu ve bir apartmanın balkonuna girdi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 civarlarında Yeşilyurt ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Yeşilyurt istikametine seyir halinde olan Ç.K. yönetimindeki 44 HH 555 plakalı Skoda marka otomobil, yol kenarında park halindeki 34 RG 1304 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.