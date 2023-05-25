Halıköy Belediyesi tarafından park yapım çalışmaları devam ediyor.

Çocukların oyun oynayıp sosyalleşeceği ve aileleri ile vakit geçireceği parkın yapımının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Şimşek, “ Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yapımı başlanan park çalışmalarımız son aşamaya gelindi. Havaların ısınması ile birlikte parkımızda çocukların sesleriyle şenlendi. Parkımıza oyun parkurlarını yerleştirdik. İnşallah en kısa sürede de çevre düzenlemesini tamamlayacağız. Parkımız tamamlandığı zaman hem çocuklarımız doyasıya eğlenecek hem de aileler vakitlerini geçirebilecekler. Çocuklarımız geleceğe umut olacak bizde onlara destek olacağız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi