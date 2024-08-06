Bugün saat 10:00'da South Paris Arena'da oynanan büyük maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı ve milyonlarca seyirci ekran başında yerini aldı.

Maçın ilk setinde, milli takımın önemli oyuncusu Cansu Özbay, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan gözyaşları içinde ayrıldı.

Bu talihsiz olay, Türkiye'nin oyununu etkilemiş görünse de Filenin Sultanları ilk seti 25-23'lük skorla kaybetti.

Ancak, Sultanlar ikinci sette etkili bir performans sergileyerek maçı dengeye getirdi. Bu sette 25-21'lik galibiyetle maçı eşitledi.

Heyecan dolu mücadelenin üçüncü setinde, Çin takımı üstünlüğü yeniden eline geçirdi ve 25-21’lik skorla seti kazandı. Bu sonuçla maç 2-2 eşitlikle devam etti.

Maçın son seti hızla başladı ve büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son setin sonunda, Filenin Sultanları 15-12'lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.

Yarı finale çıkma mücadelesinin yaşandığı dev müsabakada tekrardan üstünlüğü ele geçirmek isteyen Çin istediğini elde etti. Kıran kırana geçen 3. setten Çin milli takımı 25-21 zaferle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte maça 2-2'lik denge gelmiş oldu.

Yarı finale kimin çıkacağının belli olacağı maçın üçüncü ve son seti hızlı başladı. Müthiş olayların yaşandığı bu setten Filenin Sultanları 15'e 12'lik skorla galip ayrılarak yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Bu zafer, Türkiye'nin olimpiyatlardaki yolculuğunu devam ettirdi ve büyük bir başarıyla sonuçlandı.