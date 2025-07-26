Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. İnternet üzerinden satılan sahte diplomaların fiyatları ise dikkat çekiyor.

Parayı veren istediği üniversiteden sahte diplomayla mezun oluyor. Bir şikayet sitesine girilen içerik internetteki sahte diploma skandalını ortaya çıkardı. Sahte diploma piyasasının ise sosyal medya platformlarına kadar uzadığı ortaya çıktı. X, Instagram gibi platformlar üzerinden talep eden kişiler için sahte diplomalar mesleki yeterlilik belgesi gibi pek çok evrak havada uçuyor.

X üzerinden iletişime geçerek pek çok kişi işe girmek ya da terfi almak için kolay yoldan diploma elde edebiliyor. Fiyatlar ise talep edenlere kredi çektirecek seviyede.

Belgeler İçin Garanti Veriyorlar

Fiyat aralığına ve bu belgelerin nasıl sağlandığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre; iletişime geçilen bu dolandırıcılar sahte diploma elde etmeniz için ne kadar meblağlar ödemeniz gerektiğini anlatıyor. Belgelerin de onaylı olduğuna ve sahte olmadığına 'garanti' veriyor.

İstenilen Üniversitenin İstenilen Bölümünden Diploma

İstediğiniz herhangi bir üniversitenin istediğiniz bölümünden mezun olabiliyoruz elbette ödemeler karşılığında.

İlkokuldan denklik belgesine kadar pek çok belge elde edilebiliyor.

Sahte Diploma Fiyatları:

İlköğretim: 10.000₺

Lise: 20.000₺

Önlisans ve Lisans: 30.000₺

Yüksek Lisans ve Doktora: 35.000₺

Denklik belgesi: 10.000₺

Sertifika ve mesleki yeterlilik belgesi: 15.000₺