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ÖDEME İSTE SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

"Ödeme İste" sistemi kullanılarak para göndermek için öncelikle alıcı kişinin IBAN numarası, ismi, talep edilen tutar ve geçerlilik süresi banka aracılığıyla sisteme girilir. Ardından, alıcı kişinin bankası veya uygulama üzerinden bir uyarı alır ve para gönderilip gönderilmeyeceği konusunda onay istenir.

Onay verildiği takdirde, para hemen FAST üzerinden transfer edilir. Bu süreç, özellikle kiracıya kira ödemesi hatırlatma, öğrenciye harçlık gönderme veya borçluya ek süre verme gibi durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlar.

ÖDEME İSTE SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre, "Ödeme İste" sistemi ile para gönderme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşir. Alıcıya ödeme yapılması gerektiğinde, sistem aracılığıyla talep edilen bilgiler girilir ve karşı tarafın onayı alındıktan sonra para transferi anında gerçekleşir.