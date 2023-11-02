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"Papia İsrail malı mı? Papia Türk malı mı? Papia hangi ülkenin?" sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ilgili içeriğin özeti:

Papia, İsrail malı değil. Papia, 2006 yılında Türk şirketi Hayat Kimya A.Ş. tarafından üretilen bir markadır. Ürün yelpazesi tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ve kutu mendil içerir.

Papia ürünleri, klor, boya, parfüm veya optik beyazlatıcı gibi katkı maddelerini içermez. Hayat Kimya A.Ş., 1937 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olup Kiğılı Ailesi'ne aittir. Bu şirket temizlik ve sağlık, ev temizliği, bebek bakımı, kişisel bakım ve temizlik kağıdı ürünleri üretmektedir.