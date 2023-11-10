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"Papara Türk malı mı? Papara İsrail malı mı? Papara hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Papara, Türkiye merkezli bir FinTech şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, 2016 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan yetkili lisansla 2016 Ağustos ayında faaliyetlerine başlamıştır. Papara, Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan bir kuruluş olarak bilinir.

Papara, FinTech sektöründeki etkinliği ile Türkiye'nin önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, Papara Türkiye merkezli bir şirkettir ve kökeni Türkiye'dir.