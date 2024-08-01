Papa, Roma Başpiskoposu ve bu nedenle Roma Katolik Kilisesi'nin dünya çapındaki lideridir. Katolik inancına göre Papa, Havari Petrus'un halefidir.

Başlangıçta tüm piskoposlara verilen papa unvanı, zamanla sadece Roma Piskoposu için kullanılmaya başlandı. Katolik Kilisesi, papalığın tanrısal bir kurum olduğunu iddia eder; bu inanca göre İsa, papalık görevini Petrus'a vermiştir ve Petrus da bu görevi Uruc'dan itibaren fiilen yerine getirmiştir. Kilisede yerleşmiş geleneklere göre, Petrus Roma'da din kurbanı olarak ölmüş ve böylece en doğal halefleri Romalı piskoposlar olmuştur.

Bu bilgiler ışığında, Katolik dünyasında Papa, yalnızca dini bir lider değil, aynı zamanda tarihsel ve manevi bir otorite olarak kabul edilir.