Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis, Roma’daki Gemelli Hastanesi'nde 38 gün süren tedavisinin ardından mart ayı sonunda taburcu edilmişti.

Tarihi Bir Seçimle Başlayan Görev

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya geldi. 13 Mart 2013 tarihinde, Sistina Şapeli’nden yükselen beyaz dumanla birlikte 266. papa olarak seçildi. Latin Amerika’dan seçilen ilk papa olmasının yanı sıra, Güney Yarımküre’den gelen ilk ruhani lider olarak da tarihe geçti.

İki gün süren konklav sürecinde, 115 kardinalin oy kullandığı seçimde beşinci turda gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayarak papa ilan edildi. Görev süresi boyunca dünya genelinde yoksulluk, çevre sorunları ve göçmen hakları gibi konulara dikkat çekerek aktif bir liderlik sergileyen Papa Francis, sade yaşam tarzı ve samimi duruşuyla milyonlarca kişinin takdirini kazandı.

Bir Cizvit’in Yolculuğu

1958 yılında Cizvit tarikatına katılan Bergoglio, eğitim hayatı boyunca felsefe, ilahiyat ve beşerî bilimler alanlarında uzmanlaştı. Arjantin’de uzun yıllar akademik görevlerde bulunan Papa Francis, 1980-1986 yılları arasında San Miguel Yüksekokulu’nun rektörlüğünü yaptı. Papalık görevine gelmeden önce hem Arjantin hem İtalya, hem de Vatikan vatandaşlığına sahipti.

Papalık ismini, Assisili Aziz Francis’e duyduğu hayranlıkla seçen Bergoglio, mütevazılığı ve reform yanlısı duruşuyla hatırlanacak. Katolik Kilisesi'nin simge isimlerinden biri olarak kabul edilen Papa Francis'in vefatı, dünya genelindeki 1,2 milyar Katolik tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Papa’nın cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Vatikan tarafından duyurulması bekleniyor.