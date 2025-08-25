Bir kişi evinin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 19.30'da Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak’ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Polisleri Hedef Aldı

Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı. Yakalanacağını anlayan şahıs, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmayı denedi.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak’ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay anında şüphelinin evde bulunan annesi E.K. fenalaştı. E.K., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, O.K.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.