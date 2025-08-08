Çorum’un Alaca ilçesinde panelvan araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Uğur K. yönetimindeki 19 DK 812 plakalı panelvan ile Tuğran T. idaresindeki 60 SA 671 plakalı Chery marka cip kavşakta çarpıştı.
Kazada cipte yolcu olarak bulunan Sevda A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevda A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA