Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni kampanya döneminin başlangıcını müjdeleyen pancar sökümüne katıldı.

Sivas Yanalak köyünde çiftçi Hatip Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ilk sökümde Kayseri Şeker yöneticileri de hazır bulundu.

Tarladan alınan ilk pancarlar, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisiyle toplanırken, çiftçilere verimli ve kazançlı bir kampanya dönemi dilekleri iletildi.

Kayseri Şeker yetkilileri, üreticilerle birlikte alın teriyle yapılan bu hasadın, birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını belirterek, pancar tarımında bereketli bir yıl olacağına inandıklarını ifade etti.