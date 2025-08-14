Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, 2025-2026 pancar üretim sezonuna ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere, şeker fabrikalarının ziraat müdürleriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Yozgat Şeker Fabrikası temsilcisinin de katıldığı görüşme, Zoom platformu üzerinden yapıldı. Görüşmede sahadaki güncel durum, üretim projeksiyonları ve kurumsal planlamalar ele alındı.

Toplantıda ziraat müdürlerinden, sahalarında öngörülen pancar üretim miktarları hakkında bilgi alınırken; önceki yıllardaki verim ortalamaları ve polar değerleriyle bu yılki beklentiler arasındaki farklılıklar da mercek altına alındı. Bu farkların nedenleri; iklim koşulları, toprak verimliliği, sulama imkânları ve üretici davranışları çerçevesinde değerlendirildi.

Kuraklık kaynaklı su kayıpları ve sulama sistemlerinde yaşanabilecek olası sıkıntılar da toplantının gündemindeydi. Özellikle sulama kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından alınabilecek tedbirler ve yerel su yönetimi politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, sahalarda yapılan açığa ekimlerin durumu geçmiş sezonlarla karşılaştırıldı; münavebe sisteminde üçlüden dörtlüye geçişin pancar üretimine etkisi tartışıldı. Bu dönüşümün hem toprak sağlığı hem de sürdürülebilir üretim açısından avantajları ve dezavantajları değerlendirildi.

Ziraat müdürlerinin, bölge şefliklerini ne sıklıkta denetlediği, saha ziyaretlerinde hangi kriterleri gözlemlediği ve bu süreçlerin raporlanması da toplantının önemli gündem maddelerindendi. Aynı zamanda genç ziraat personelinin mesleki gelişimi, sahada etkin görev alabilmesi ve kurumsal bilgi birikiminin aktarılması için yapılan çalışmalar da detaylandırıldı.

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Muhiddin Şahin, toplantının sonunda, “Her karış toprakta emeğimiz, her kök pancarda sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinciyle, sahayı yakından takip etmeli, üreticimize rehberlik etmeli ve sürdürülebilir bir tarım politikası için birlikte çalışmalıyız” dedi.