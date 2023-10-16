Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Şeker yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2023-2024 kampanya dönemimizde pancar ekimi yapan üreticilerimize Motorin avansı ödemesi yapılacaktır. Toplam avans bedeli 113 milyon 484 bin 800 liradır. Ödeme 17 Ekim 2023 Salı günü saat 17.00 itibariyle çiftçilerimizin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize işlerinde kolaylıklar dileriz” denildi.

Ekim ayı itibariyle söküm yapmaya başlayan üretici ortaklarının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “İki hafta önce söküm avansı yatırdık. Tarlada gece gündüz çalışan çiftçilerimiz için, tarlada sökümler de sıkıntı yaşamamaları için motorin avansını 17 Ekim Salı günü hesaplarına yatıracağız” dedi.

Başkan Ramazan Erkoyuncu açıklamasında, “Söküm avansımızı üreticilerimize 3 Ekim Salı günü 180 Milyon 281 Bin TL olarak yatırmıştık. Şimdi motorin nakdi avans desteğini, çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisiyle, 17 Ekim 2023 Salı günü toplamda 113 milyon 484 bin 800 TL olarak üreticilerimizin banka hesaplarına yatırıyoruz. Böylece 15 gün içinde toplamda 293 milyon 765 bin TL’lik bir nakdi katkı ile çiftçilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diler, hayırlı, kazasız başladığımız kampanya döneminin bol bereketli sürmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.