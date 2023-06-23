YÖK Başkanı Özvar, başkanlıkta gerçekleştirilen ‘257. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm üniversite rektörlerine gösterdikleri çaba için teşekkür eden Özvar, rektörlerin ve yönetiminin öğrencileriyle yakın temasının daha da önemli olacağı bir sürece girileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ben öğrencimi alır okuturum ve mezun ederim’ demekle yetinmeyip öğrencilerimizin barınma ve geçinme sorunlarıyla da üniversiteler olarak daha yakından ilgilenmemiz veya el atmamız gerekmektedir. Her bir rektör arkadaşımızdan benim beklediğim kampüslerinin bulundukları il ve ilçelerde yurt ve barınma sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, şehirdeki makamın temsilcileriyle ciddi bir mesai içinde olmalarıdır.”

Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerle olan temasların, eşleştirmelerin, kardeş üniversite projelerinin devam ettirilmesinin önemine işaret ederek, “Deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Henüz daha ihtiyaçların tamamı giderilebilmiş değil. Prefabrik, barınma ve derslik inşaatları devam ediyor. Orada hayat normale dönünceye kadar Yükseköğretim Kurulu ve rektörler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim birinci önceliğimiz içinde yer almaktadır” diye konuştu.

YÖK’e gelen meslek yüksekokulu (MYO) açma taleplerinde yurt konusunu özellikle dikkate aldıklarını vurgulayan Özvar, yurdu olmayan ilçeye MYO açma izni vermediklerini, MYO bulunan ilçelerde yurt yoksa da o programları ciddi bir şekilde gözden geçirdiklerini vurgulayarak, “Biz MYO açalım, fakülte açalım birileri de yurt bulsun’, öyle bir şey yok. Bizler barınma konusunda öğrencilerin sosyal ortamından ve yaşam koşullarından da mesulüz. Bu bakımdan bu yazı fevkalade dikkatli planlamalar yaparak geçirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. İHA