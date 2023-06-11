Özükavak için canla başla çalıştığını belirten Belediye Başkanlığı Oğuz Ünal, kazaya sebebiyet vermemek için belde de bulunan virajlı çıkışın daha da genişletileceğini kaydetti.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Başkan Ünal, “Kasabamız içerisinde trafiği tehlikeye sokacak olan ara caddelerde genişletme duvar örme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. İki traktör karşı karşıya geldiğinde mutlaka maddi zararlara yol açan bir yerdi. Rahmetli Bedrettin Cesur’un evinin oradan virajlı çıkış şimdi daha geniş oluyor. Kıymetli hemşehrilerim doğrunun peşinden gidersek Cenab-ı Allah bizim yardımcımız olur. Eğer ki çalışırsak, geçmişimizden bugüne hürmet gösterirsek, gelecekte emanetini iyi yerlere bırakmak için iyi bir şekilde çaba sarfedersek Cenab-ı Allah da bizim yardımcımız olur” dedi. Alpaslan Demir