Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belediyesi, belde sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve modern bir görünüm sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Özükavak İlköğretim Okulu’nun yanına yapılması planlanan 15x30 açık halı sahanın istinat duvarı çalışmaları başlatıldı. Beldedeki mezarlıkların ilaçlanması ve temizlikleri yapıldı. Gültepe ve Bağlarbaşı mahallerinde kanalizasyon çalışmaları yapıldı.

Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk , geniş bir yelpazede sürdürdüğü projelerle, beldeyi daha yaşanabilir ve modern bir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.