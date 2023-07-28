Burhaniye Belediyesi tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen kitap fuarının son gününde, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e “Araştırmacı Gazetecilik Ödülü” takdim edildi.

Kitap fuarında, araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk de kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

Öztürk'e “Araştırmacı Gazetecilik” ödülünü Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler takdim etti.

Başkan, Öztürk'ün yazdığı kitaplar, köşe yazıları ve haberleriyle araştırmacı gazeteciliğin günümüzdeki önderlerinden olduğunu bildirdi.

Öztürk de sansürün kaldırılışın yıldönümünde böyle bir ödül almaktan mutlu olduğunu ancak sansürün günümüzde farklı boyutlarıyla görüldüğü, gazetecilerin baskı altında tutulmaya çalışıldığını ifade etti. Haber Merkezi