Özlem Zengin’in kim olduğu ve eski eşi Erkan Topal’ın kim olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Özlem Zengin kimdir? Özlem Zengin eski eşi kimdir? İşte detaylar…

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

9 Eylül 1969’da Tokat’ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Özlem Zengin, Türk avukat ve siyasetçi olarak önemli bir kariyere sahiptir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Din Sosyolojisi yüksek lisansı yaparak akademik bilgisini genişletmiştir.

Serbest avukat olarak kariyerine başlayan Zengin, medya alanında da kendini göstermiştir. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7’de hazırlayıp sunduğu "Hayatın İçinden" adlı televizyon programı, onun medya sektöründeki etkisini ortaya koymuştur.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) başlayan Zengin, 2012-2015 yılları arasında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini üstlenmiş ve ardından 25. dönem İstanbul ve 27. dönem Tokat milletvekili olarak seçilmiştir. Temmuz 2018 itibarıyla AKP grup başkanvekilliği görevine atanmıştır.

Özlem Zengin, kadın, aile ve çocuk hakları konularında da aktif bir sivil toplum çalışmacısıdır. İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer almakta, ayrıca Beyaz El Dayanışma Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyeliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

Üç çocuk annesi olan Özlem Zengin, hem siyasette hem de sivil toplum alanında etkili bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

ERKAN TOPAL KİMDİR?

Erkan Topal, özellikle Özlem Zengin’in eski eşi olarak tanınmaktadır. 1983 yılında Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Lisansüstü eğitimini Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Topal, ayrıca Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde de akademik görevlerde bulunmuştur. 1990 yılında Abdullah Gül ile tanışan Topal, 2003 yılında Gül’ün mali danışmanı olarak atanmıştır. Ayrıca, Aycell’in yönetim kurulunda görev almış ve Abdullah Gül’ün mali danışmanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

ÖZLEM ZENGİN VE ERKAN TOPAL NEDEN BOŞANDI?

Erkan Topal ve Özlem Zengin’in boşanmasının sebepleri, çiftin ilişkisindeki çeşitli sorunlarla ilişkilidir. İletişim eksiklikleri, güven problemleri, uyum sorunları ve yaşam tarzı farklılıkları gibi etkenler öne çıkmaktadır. Sevgi ve saygının azalması, artan tartışmalar ve güven kaybı gibi nedenler, ilişkilerinin sona ermesine yol açmıştır.

Boşanma sürecinde, çiftin mal varlıkları adil bir şekilde paylaşılmıştır. Gayrimenkuller ve diğer maddi değerler, mahkeme tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulmuş ve eşit bir bölüşüm sağlanmıştır. Ayrıca, çocukların velayeti de mahkeme kararı ile düzenlenmiştir.