Özlem Tunca Esirgenç, 23 Ocak 1985 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitim hayatına Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde başlayan Esirgenç, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine sürdürmektedir. Tiyatro eğitimi için Sadri Alışık Kültür Merkezi'nden dersler aldı.

Özlem Tunca Esirgenç, yönetmen ve sunucu Yasin Esirgenç ile evli olup, Yakupcan adında bir oğlu bulunmaktadır. Aile hayatını Kanal7'de sundukları gezi ve yemek programlarında da paylaşan Esirgenç, ekranlarda sevilen bir isim haline geldi.

Özlem Tunca Esirgenç’in televizyon dünyasındaki çalışmaları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Kanal7'de sunduğu "Mutfağım Şahane" ve "Dünyayı Geziyorum" gibi programlarla dikkat çeken Esirgenç, ayrıca Kanaltürk'te de "Dünyayı Geziyorum" programını sunmuştur. Cine5'teki "İstanbul Özlemi", "Türkiye Özlemi" ve "Türkiye Özlemi II" gibi programlarda yer almış, TRT 1 ve Show TV'de "Mehmetçik" dizilerinde de rol almıştır.

Dizi dünyasında ise, Show TV’deki "Cennet Mahallesi" dizisinde Sibel karakteriyle tanınmıştır. TRT 1'de "Gönül Salıncağı" dizisinde Doktor Elif rolüyle, Star TV’de ise "Tatlı Bela Fadime"de Helime karakteriyle ekranlarda olmuştur.

Reklam dünyasında da boy gösteren Esirgenç, Opet, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Truista Travel ve Mio Bianco Hotel gibi markaların reklam filmlerinde yer almıştır. Özlem Tunca Esirgenç, "Çağdaş Evliya Çelebi 2011" ve "Türkiye'nin Seyyahı 2012" gibi ödüllerle başarısını taçlandırmış, ayrıca TÜMSİAD tarafından verilen "En iyi gezi belgesel programı" ödülüne layık görülmüştür.