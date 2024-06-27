Özlem Temür, hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimlerden biri. Peki, Özlem Temür kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte Özlem Temür hakkında tüm merak edilenler...

ÖZLEM TEMÜR KİMDİR?

Özlem Temür, İstanbul Çocuk Şube Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, özellikle çocukların güvenliği ve korunması konularında önemli çalışmalara imza atmıştır.

NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özlem Temür'ün doğum yeri ve yaşı hakkında detaylı bilgiye şu an için ulaşmak mümkün değil. Ancak, görev yaptığı alanda gösterdiği başarılar ile adından sıkça söz ettirmektedir.

MESLEĞİ NE?

Özlem Temür, İstanbul Çocuk Şube Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu görev kapsamında, çocukların güvenliği ve refahı için çeşitli projeler ve operasyonlar yürütmektedir.

Özlem Temür hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.