Özlem Temür, hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimlerden biri. Peki, Özlem Temür kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte Özlem Temür hakkında tüm merak edilenler...

Özlem Temür (2)

ÖZLEM TEMÜR KİMDİR?

Özlem Temür, İstanbul Çocuk Şube Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, özellikle çocukların güvenliği ve korunması konularında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Özlem Temür (3)

NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özlem Temür'ün doğum yeri ve yaşı hakkında detaylı bilgiye şu an için ulaşmak mümkün değil. Ancak, görev yaptığı alanda gösterdiği başarılar ile adından sıkça söz ettirmektedir.

Özlem Temür (1)

MESLEĞİ NE?

Kerim Dağlıoğlu kimdir? Kerim Dağlıoğlu kimdir?

Özlem Temür, İstanbul Çocuk Şube Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu görev kapsamında, çocukların güvenliği ve refahı için çeşitli projeler ve operasyonlar yürütmektedir.

Özlem Temür hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.

Kaynak: Haber Merkezi