Türkiye voleybol sahnesinde adını altın harflerle yazdıran Özlem Özçelik’in kariyeri, sporseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, eski voleybolcu Özlem Özçelik kimdir ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ÖZLEM ÖZÇELİK KİMDİR?

Özlem İşseven Özçelik, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk kadın voleybolunun efsanevi isimlerinden biri olan Özçelik, ulusal kadın voleybol takımının eski kaptanıdır. Voleybola okul yıllarında başlayan Özçelik, kısa sürede ulusal takım kadrosuna seçilerek kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Özçelik, Vakıfbank Güneş Sigorta, Emlakbank, Tuborg, Eczacıbaşı, Dynamo Moscow, Fenerbahçe, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş ve Ereğli Belediyespor gibi önemli kulüplerde oynadı. "Şampiyon Özlem" olarak anılan başarılı sporcu, Eczacıbaşı'nda sayısız şampiyonluklar yaşadı. 1999'da Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmış ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük elde etmiştir.

Özçelik, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 2003 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde 2.'lik ve aynı yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda 7.'lik kazanan kadronun önemli isimlerinden biriydi. 2012-13 sezonu başında Ereğli Belediyespor ile sözleşme imzalayan Özçelik, 2012 Ekim ayında bu sözleşmeyi karşılıklı olarak feshederek voleybol kariyerini sonlandırdı.

Özlem Özçelik, Türk voleybolunun önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor. Kariyeri boyunca gösterdiği üstün performans ve kazandığı başarılarla genç sporculara ilham vermeye devam ediyor.

OYNADIĞI KULÜPLER:

VakıfBank, Emlak Bank, Tuborg, Eczacıbaşı, Dynamo Moskova, Fenerbahçe, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Ereğli Belediyespor

BAŞARILARI:

Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonlukları

1998-99 CEV Kadınlar Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu (Eczacıbaşı)

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2.'lik ve 3.'lük

2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2003 Dünya Kupası 7.'liği

2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu (Almería, İspanya)

11 kez Türkiye Şampiyonu

1 kez Rusya Şampiyonu