18 Ağustos 1970’te Ankara’da doğan Özlem Gürses, Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji’nde ilköğretim ve lise eğitimini tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde eğitimine başladı. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği trafik kazası, hayatının yönünü değiştirdi. Bu olay, onu İstanbul’a ve medya dünyasına yerleştirdi.

İlk Ekran Deneyimi

Medya kariyerine ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başlayan Gürses, kısa sürede televizyon haberciliğinin dikkat çeken yüzlerinden biri oldu. Ardından Star TV’de “Gece Hattı” ve “Kırmızı Koltuk” programlarını hazırlayıp sundu. Farklı formatlara olan ilgisi onu belgeselciliğe yöneltti; NTV için “Mimarlık ve Yaşam”, CNN Türk için “Yeşil Ekran” belgesellerini yaptı.

Ekrandaki Başarıları

Ufuk Güldemir’in kurduğu Habertürk TV’de “20. Saat”, “13 Ajansı” ve “Habertürk Gündem” gibi programların hem editörü hem sunucusu olarak görev aldı. “Kanal 1 Ana Haber” döneminde, 90’lı sıralarda olan reytingleri kısa sürede ilk 20’ye taşıyarak başarısını kanıtladı. Aynı dönemde “Özlem Gürses’le Bakış” ve “Şahane Çocuklar” programlarını da hazırladı.

Yeni Formatlarda Ses Getirdi

Skyturk’te “Çizgi Dışı”, TV8 ve Habertürk’te Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile sunduğu “3YÜZ” programlarının yaratıcı formatına imza attı. Gündüz kuşağında FOX TV’nin “Affetsen” programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Bağımsız Gazeteciliği

Türkiye’de medyanın dönüşüm yaşadığı 2000’li yıllarda, özgür gazeteciliğe inanan bir ekiple ArtıBirTV’yi kurdu. Burada Uğur Dündar ile Ana Haber’i hazırlayıp sundu.

Sözcü TV’deki Dönemi

2017’de yayımladığı ilk kitabı “Bazen Olmaz…” ile yazarlığa adım atan Gürses, Sözcü Gazetesi’nde köşe yazıları ve röportajlar kaleme aldı. 2024’te Sözcü TV’ye transfer olarak “Para Politika” adlı programı devraldı ve ekonomi-gündem konularını sade bir dille izleyiciye aktarmaya başladı.

Özel Hayatı ve Yaşamı

Bekar olan Özlem Gürses, Uzay adında bir erkek çocuk annesidir. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Gürses, boş zamanlarında kitap okumayı, sanatla ilgilenmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeye ilgilidir.

Bugün, güçlü sesi ve özgün tarzıyla Türk televizyon haberciliğinin en güvenilir kadın yüzlerinden biri olarak gösteriliyor.