İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Vali Özkan, lojmanların mevcut durumu ve planlanan yenileme projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, güvenlik personelinin yaşam standartlarını artırmak amacıyla lojmanların yenileneceğini belirterek, "Projeye her türlü desteği vermeye hazırız. Emniyet teşkilatımızın daha iyi koşullarda görev yapabilmesi için çalışmaları yakından takip edeceğiz" dedi.

Yenileme projesinin, hem emniyet personelinin konforunu artıracağını hem de mahalledeki yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ifade eden Özkan, lojmanların modern ve dayanıklı bir şekilde inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.