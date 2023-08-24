Vali Özkan Akyüzler Motorlu Araçlar sahibi Alparslan Akyüz ile bir süre sohbet etti.

Özkan, Yozgat tarım ve hayvancılık şehri, bu fuarları her sene rutin şekilde artarak, üreticilerin de arttığı fuar haline gelmesi konusunda çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum. Bütün kurumlarımızla birlikte, çiftçilerimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Alparslan Akyüz ile sohbet eden Milletvekili Kayalar, Akyüzler Motorlu Araçlarının tarım sektöründe önde gelen firma olduğunu belirtti.

Milletvekili Kayalar, 13’üncüsü düzenlenen Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın Yozgat’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Akyüzler Motorlu Araçlar sahibi Alparslan Akyüz Vali Mehmet Ali Özkan ve Milletvekili Lutfullah Kayalar’a ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Alpaslan Demir