Yozgat Bozokspor Kulübü Başkanı Alparslan Akyüz ile Taraftar Grubu Başkanı Hasan Caygın, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Vali Özkan’ı makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Akyüz ve Taraftar Grubu Başkanı Caygın, kulübün 2024-2025 sezonu hazırlıkları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Takımın yeni döneme güçlü bir şekilde hazırlandığını dile getiren Akyüz, Yozgat Bozokspor’un başarıya odaklandığını vurguladı.

Akyüz ve Caygın, ayrıca sezon için hazırlanan kombine kartı Vali Özkan’a takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özkan, kulüp yöneticilerine teşekkür ederek, “Yozgat Bozokspor’un yeni sezonda başarılı bir performans sergilemesini temenni ediyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Akyüz ve Taraftar Derneği Başkanı Caygın, daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Başkan Arslan, kombine kart alarak kulübe destek olurken, sezon boyunca birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat Bozokspor’un yanında olacaklarını ifade etti.

Bozokspor ailesi olarak Belediye Başkanı Arslan’a teşekkür eden Kulüp Başkanı Akyüz, “Sayın Başkanımızın ilgisi ve desteği bizler için çok kıymetli. Hep birlikte Yozgat Bozokspor’umuzu daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışıyoruz” dedi.