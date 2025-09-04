Özkan Bozkurt, son günlerde Sarı Mikrofon YouTube kanalı üzerinden yayımlanan sokak röportajlarıyla gündeme gelmiş ve yaşanan olayların ardından tutuklanmasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştur.

Özkan Bozkurt Kimdir?

Sarı Mikrofon YouTube kanalı ile tanınan Özkan Bozkurt, sosyal medya ve dijital habercilik dünyasında geniş kitlelere ulaşmış bir içerik üreticisidir. Türkiye’de özellikle sokak röportajlarıyla ün kazanan Bozkurt, halkın nabzını tutan içerikleriyle sosyal medyada sık sık gündem olmuştur.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Bozkurt, içerik üreticiliğine üniversite yıllarında amatör videolar çekerek başlamıştır. Zamanla geliştirdiği özgün röportaj formatı ve sahadaki samimi sunumuyla izleyicilerin ilgisini çekmiş, kısa sürede milyonlara ulaşan bir takipçi kitlesine sahip olmuştur.

Özkan Bozkurt Kaç Yaşında?

Özkan Bozkurt’un yaşıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, genç yaşına rağmen medya dünyasında dikkat çekici bir başarıya imza atarak Türkiye’nin en çok izlenen sokak röportaj kanallarından biri haline gelmiştir.

Özkan Bozkurt Aslen Nereli?

Özkan Bozkurt’un memleketi ve kökenine dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’nin farklı bölgelerinde çektiği röportajlarla, ülkenin sosyal yapısını yansıtan içerikler üretmesi sayesinde her kesimden izleyiciye hitap etmektedir.

Özkan Bozkurt’un Mesleği Nedir?

Özkan Bozkurt, dijital içerik üreticisi, YouTuber ve sokak röportajcısı kimliğiyle tanınmaktadır. Sarı Mikrofon’un kurucusu olarak sosyal medya haberciliğine farklı bir soluk getirmiş, özellikle gençler arasında popüler bir isim haline gelmiştir.

Özkan Bozkurt Tutuklandı mı?

Evet, Özkan Bozkurt tutuklandı. 26 Ağustos 2025 tarihinde Sarı Mikrofon kanalında yayımlanan “Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik” başlıklı videoda, röportaj sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açması ve bir diğer gencin tehdit içerikli sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında silahla ateş açan kişinin mahallede yaşayan G.B. olduğu belirlendi ve tüfekle birlikte gözaltına alındı. Bu gelişmeler üzerine 29 Ağustos 2025’te Özkan Bozkurt da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özkan Bozkurt’un Suçu Nedir?

Savcılık soruşturması çerçevesinde Özkan Bozkurt’un tutuklanma gerekçesi, yayınlanan içerikte suç unsuru içeren görüntülere yer verilmesi ve kamu düzenini tehdit eden unsurlara aracılık edilmesi olarak değerlendirildi. Bozkurt, soruşturma sürecinde ifadesi alınarak mahkemeye sevk edildi ve tutuklama kararı çıktı.