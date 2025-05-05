Sosyal medyada açılan sahte bir hesap üzerinden, İpek Özel’in açık adresi paylaşıldı ve ölüm tehdidinde bulunuldu.

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir cenaze töreni sonrasında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Saldırının ardından kamuoyunda büyük tepki oluşurken, tehditler bu kez aile bireylerine yöneldi. “selcuktengioglu_” adlı sahte bir Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Özel’in kızı İpek Özel’in adresi yayımlandı. Paylaşımda, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu içerikte, tehdit dili açıkça kullanılırken, “Bu gece hazır ol” gibi ifadeler dikkat çekti. Mesajda ayrıca “Bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı?” şeklindeki söylemlerle açık tehditlerde bulunuldu. Güvenlik birimlerinin, hesap ve içeriklerle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İPEK ÖZEL KİMDİR?

2001 yılında Manisa’da doğan İpek Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Döndü Özel’in tek çocuğudur. Lise öğrenimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Özel, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen İpek Özel, eğitim hayatı boyunca kurumsal iletişim alanında da deneyim kazanmıştır.

Kamuoyundan uzak, sade bir yaşam tercih eden İpek Özel’in sosyal medya hesapları sınırlı erişime açıktır. @ipekozzel kullanıcı adıyla yer aldığı Instagram hesabı gizlidir ve yalnızca yakın çevresi tarafından görüntülenebilmektedir.

Baba tarafından Üsküp ve Selanik, anne tarafından ise Bursa kökenli bir aile yapısından gelen İpek Özel, siyasi gündem dışında kalmayı tercih etse de, son dönemde kamuoyunda babasıyla birlikte katıldığı etkinlikler nedeniyle dikkat çekmiştir.