Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni çıkışında CHP lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Tengioğlu’nun geçmişine ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından fiziki saldırıya uğradı. Olay, saat 11.00 sularında, törenin sona ermesinden hemen sonra yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, CHP lideri Özel, programın ardından aracına yönelirken Selçuk Tengioğlu isimli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. 66 yaşındaki saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1959 Gaziantep doğumlu olduğu belirtilen Tengioğlu’nun, geçmişte cinayet ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürüldü. Bazı kaynaklara göre, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü iddiası da kamuoyuna yansıdı.

Tengioğlu’nun, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eski koruması Davut Tengioğlu ile akraba olduğu ve Zafer Partisi rozeti taktığı da ileri sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan bazı siyasi isimler, olayın bir provokasyon girişimi olduğunu vurguladı. Mehmet Karataş, “Toplumsal sağduyuyu korumalıyız” derken; Kenan Taş, saldırganın “Osmanlı çocuğuyum” şeklindeki ifadesine dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.