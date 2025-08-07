CHP Yozgat İl Başkanlığı, ilçe kongre süreci ve 10 Ağustos Pazar günü Yozgat’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in programı öncesinde, ilçe başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hem parti içi örgütlenme çalışmaları hem de Genel Başkan Özgür Özel’in Sorgun ve Bahadın programı ele alındı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitingde ortaya çıkan halk desteğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “İlçe başkanlarımızla il binamızda bir araya gelerek, ilçe kongre süreçlerimizi değerlendirdik. Bunun yanı sıra, 10 Ağustos Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Yozgat’a gerçekleştireceği önemli ziyaretin hazırlıklarını görüştük. Sayın Genel Başkanımız Sorgun ilçemize gelerek vatandaşlarımızla buluşacak ve ardından Bahadın kasabasında düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.”

Yaşar, açıklamasında geçtiğimiz günlerde Yozgat merkezde yapılan mitingin ardından ortaya çıkan büyük ilgiye de vurgu yaptı:

“Genel Başkanımızın 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yozgat mitingi, sadece kentimizde değil tüm Türkiye’de büyük bir yankı uyandırdı. Meydanı dolduran binlerce vatandaşımızın coşkusu, Yozgat’ın siyasetteki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Bu miting sonrası Yozgat, günlerce ülke gündeminde yer aldı. Bu ilgi ve destek, bize hem umut hem de sorumluluk veriyor. 10 Ağustos’taki ziyaretin de aynı heyecanla geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Sorgun’da yapılacak esnaf ziyaretinin ardından, Bahadın’da gerçekleşecek etkinliklerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hem vatandaşlarla bir araya gelmesi hem de yerel sorunları dinlemesi planlanıyor. CHP Yozgat İl Başkanlığı, bölge halkının yoğun katılım göstereceği program için hazırlıklarını sürdürüyor.