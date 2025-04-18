CHP Lideri Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Yozgat programını duyurdu.

Özel, konuşmasında, “Cumartesi günü, 19 Mart darbe girişiminin birinci ayında, ‘ayağa kalkmazlar’ diyenlerin aksine ayağa kalkan çiftçilerin olduğu Yozgat’ta olacağız. AK Parti’nin ‘kalem’ dediği Yozgat’ta, ‘bizim dediğimiz olur’ denilen Yozgat’ta, demokrasiye sahip çıkan Yozgatlılarla kucaklaşmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

KONVOY PROTESTOSU VE CEZA GÜNDEM OLMUŞTU

Özel’in Yozgat’a gerçekleştireceği ziyaretin, kentte geçtiğimiz haftalarda yaşanan araç konvoyu protestosu sonrası gelmesi dikkat çekti.

Yozgat’ta bir grup vatandaş, tepkilerini göstermek amacıyla araç konvoyu oluşturarak protesto düzenlemek istemiş, ancak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle bazı sürücülere idari para cezaları uygulanmıştı.

Protesto gösterisine kesilen cezalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaları üstleneceklerini açıklamıştı.

Yozgat ziyareti, CHP’nin son yerel seçimlerde Türkiye genelinde elde ettiği başarıların ardından, İç Anadolu Bölgesi'nde halkla temasını artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Geleneksel olarak muhafazakâr kimliğiyle öne çıkan Yozgat’ta, CHP’nin taban genişletme hedefi çerçevesinde yapacağı bu ziyaretin, parti açısından sembolik bir değere sahip olduğu değerlendiriliyor.

Parti yetkililerinden alınan bilgilere göre Özel’in, yerel sorunlara dair halkın taleplerini dinlemesi ve bazı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

YOZGAT’TA SİYASİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretiyle birlikte Yozgat’ta siyasi hareketliliğin artması bekleniyor.

Yerel düzeyde siyasi aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da bu ziyarete yönelik hazırlık yaptığı gözlenirken, Özel’in kentte nasıl bir karşılık göreceği merak konusu oldu.