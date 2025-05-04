AKM çıkışında kimliği belirlenen bir şahıs tarafından fiziksel saldırıya uğrayan Özel’in, olay sonrası yüzünde herhangi bir yara izi olmadığı, sağlık durumunun iyi ve moralinin yerinde olduğu öğrenildi. Koruma ekibinin hızlı müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin derhal soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğinin S.T. olarak tespit edildiğini ve gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP cephesinden yapılan ilk açıklamalarda saldırı “provokasyon” olarak nitelendirilirken, saldırganın kim ya da ne adına hareket ettiği konusunda detaylı araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle düzenlenen anma programının ardından yaşanan bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve arka planı araştırılıyor.