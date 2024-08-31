Özgür Karabat’ın kim olduğu ve hayatı vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Özgür Karabat kimdir? İşte detaylar…

ÖZGÜR KARABAT KİMDİR?

Türk siyasetçi ve mali müşavir Özgür Karabat, 1 Mayıs 1974 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

Öğretmen bir babanın oğlu olan Karabat, ilköğrenimini ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Üniversite yıllarında tanıştığı eşi Dilek Karabat ile 2000 yılında evlendi.

Dış ticaret alanında geniş bir tecrübeye sahip olan Karabat, uluslararası firmalara mali danışmanlık hizmetleri sundu.

Finansal raporlama ve dış ticaret konularında uzmanlaşan Karabat, çeşitli firmalarda yöneticilik yaptıktan sonra kendi mali müşavirlik firmasında faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Genç yaşlardan itibaren aktif siyasetin içinde yer alan Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanlığı'na 2009 yılında seçildi.

Bu görevini iki dönem boyunca sürdürdükten sonra, 2013 yerel seçimlerinde CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan Aday Adayı olarak öne çıktı. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

2018 ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçilen Karabat, ayrıca CHP Parti Meclisi Üyesi, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesidir.