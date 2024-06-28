Sedat Peker, Türkiye'nin organize suç dünyasında tanınmış bir isimdir. 1971 yılında Sakarya’da doğan Peker, Kafkas kökenli bir aileden gelmektedir. Çocukluğu ve gençliği Almanya’da geçen Peker, burada çeşitli işlerde çalışmıştır.

1990'larda Türkiye'ye döndüğünde çeşitli suç örgütleri kurmuş, cinayet, tehdit, adam kaçırma, gasp ve sahte kimlik gibi suçlara karışmış ve defalarca hapse girmiştir. Sedat Peker'in kendisi ve ailesi hakkında merak edilen pek çok bilgi bulunuyor. Özge Peker kimdir? Sedat Peker'in eşi Özge Peker kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

Sedat Peker, ünlü bir işadamı ve suç örgütü lideridir. Eşi Özge Peker ise onun ikinci eşi ve aynı zamanda avukatıdır. 1981 doğumlu olan Özge Peker, 42 yaşındadır. Kızlık soyadı Yılmaz olan Özge Peker, Sedat Peker ile avukatlığını yaptığı sırada tanışmış ve 2008 yılında Kandıra Cezaevi'nde evlenmiştir. Bu evlilikten Boğaçhan Talha Peker ve Filiz Lina Peker isimli iki çocukları olmuştur.

SEDAT PEKER'İN EŞİ ÖZGE PEKER KİMDİR?

Sedat Peker'in eşi olan Özge Peker, aynı zamanda bir avukat olarak bilinmektedir. 1981 yılında doğan Özge Peker, Sedat Peker ile avukatlık işlerinde tanışmış ve 2008 yılında Kandıra Cezaevinde düzenlenen bir törenle evlenmiştir.

Çiftin Boğaçhan Talha Peker ve Filiz Lina Peker adında iki çocuğu bulunmaktadır. Boğaçhan Talha Peker aynı zamanda Diriliş Ertuğrul dizisinde Turanlı karakterini canlandırmıştır. Özge Peker ve Sedat Peker, 2015 yılında İstanbul Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen bir düğünle birbirlerine hayatlarını birleştirmişlerdir. Halen Özge Peker, eşinin hukuki işlerini takip eden bir avukat olarak faaliyet göstermektedir.

ÖZGE PEKER KAÇ YAŞINDA?

Özge Peker'in doğum tarihi 1981'dir. 2024 itibariyle hesaplandığında Özge Peker'in yaşı 43'tür.

ÖZGE PEKER NERELİ?

Özge Peker'in nerede doğduğu veya büyüdüğüne dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

ÖZGE PEKER'İN KARARLILIĞI

Sedat Peker, Silivri’de tutuklu bulunduğu sırada yaşanan bir olay, Özge Peker'in kararlılığını göstermektedir. Şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşım durmuş ve avukatları dahil hiç kimse cezaevine gelememiştir. Gardiyanlar, Peker'e, “Bugün kimseyi beklemene gerek yok, yollar kapalı” demişler. Ancak Peker, “Görüşe çıkacağım” diye ısrar etmiş. Aradan 10 dakika geçmeden eşi Özge Peker cezaevine ulaşmıştır. Gardiyanlar, “Özge Peker’in gelebileceğinden nasıl bu kadar emindin?” diye sormuşlar. Peker de şöyle cevap vermiş: “Cezaevi, özgür olanlar için cehennem gibidir, öyle diyorlar ya. Ama eşim 10 yıldır her gün bu cehenneme girmekten çekinmiyor. Hatta bana sorarsanız, cezaevi değil de gerçek cehenneme düşsem bile eşimin beni yalnız bırakmayacağından eminim. Onun için hiçbir engel yoktur.”