Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti ile büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Özge Özacar, iş insanı Oğuz Özmen ile yaşadığı aşk dolu anlarla magazin gündeminde. Dizinin sezon finalinin ardından birlikte tatile çıkan çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere takıldı. Özge Özacar’ın sevgilisi Oğuz Özmen hakkındaki detaylar, okurlar tarafından büyük ilgi görüyor.

ÖZGE ÖZACAR’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Dizinin sezon finali sonrasında sevgilisi Oğuz Özmen ile tatile çıkan Özacar, plajda yaşadıkları romantik anlarla gündem oldu. Peki, Oğuz Özmen kimdir?

OĞUZ ÖZMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Özmen, Gaziantep’in önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Özmen Un A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Oğuz Özmen, Gaziantep’e İpek Hanım Konağı ve Hışvahan gibi önemli projeler kazandıran Özmen ailesinin bir üyesi. Koç Üniversitesi mezunu olan Oğuz Özmen, iş dünyasında önemli başarılara imza atmış ve 2023 yılında düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül kazanmıştır.

Özmen Un A.Ş., un ve unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Oğuz Özmen, iş dünyasındaki etkinliklere aktif olarak katılmakta ve sektörel fuarları yakından takip etmektedir.

Özge Özacar ve Oğuz Özmen’in aşk dolu tatil fotoğrafları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin ilişkisi de magazin dünyasında merakla takip ediliyor.