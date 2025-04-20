CHP Lideri Özgür Özel, partisinin düzenlediği miting kapsamında Yozgat’a geldi. Miting öncesi bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçerek konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özel, burada otobüs üzerinden kalabalığa hitap etti. Yozgatlı çiftçilerin daveti üzerine kente geldiğini dile getiren Özel, tarımın ve üreticinin önemine dikkat çekti.

"YOZGAT’TA YÜZDE 4 ALDIK, MİLLETVEKİLİ DE ÇIKARDIK; DEMOKRASİ BUDUR"

Yozgat’ın çok partili hayattan bu yana iyi yönetilmek ve hizmet görmek isteyen bir kent olduğunu ifade eden Özel, CHP’nin Yozgat’ta zaman zaman düşük oy oranları aldığı dönemler de olduğunu, milletvekili çıkardığı zamanlar da yaşandığını belirtti. Özel, “Demokrasi budur. Sandıkla gelen sandıkla gider. Ancak bugün seçimle gelenler, seçimle gitmek istemiyor. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir” dedi.

"CHP İKTİDARINDA ÜRETİM ARTACAK, SERMAYE KAZANACAK"

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların temelinde hukuk devleti anlayışının zayıflaması olduğunu savunan Özel, Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda Avrupa Birliği yolunda ilerleyeceklerini, böylelikle hem kaçan sermayenin geri döneceğini hem de yatırımların artacağını kaydetti.

Özel, “Bu iktidar gibi hukuku ayaklar altına almayacağız. Biz hukuku baş tacı edeceğiz. Kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edecek, gerçek demokrasiyle Türkiye’yi tanıştıracağız. O zaman kaçan sermaye de gelecek, yatırımcı da Türkiye'ye güvenle gelecek. Bugünkü gibi risk birimi 300-400’lerde olmayacak, 50’nin altına inecek. CHP iktidarında hem şirketler daha çok kazanacak, hem de kazanç adil bölüşülecek” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ GÜLECEK, EMEKLİ İNSANCA YAŞAYACAK"

Özgür Özel, Avrupa’da asgari ücretle geçinmeye çalışan işçinin bulunmadığını belirterek, CHP iktidarında Türkiye’de de işçinin ve emeklinin yüzünün güleceğini söyledi. “Asgari ücretli hak ettiği maaşı alacak, emekli de en az bir asgari ücret maaşına kavuşacak” diyen Özel, sosyal adaletin temel prensiplerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

DON ZARARINA UĞRAYAN ÇİFTÇİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasında bir süre önce Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşanan zirai don olaylarına da değinen Özel, don zararından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçilerin kaderine terk edilmeyeceğini vurgulayan Özel, “Zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için TARSİM sigortası olanlara TARSİM’den, olmayanlara ise Hazine’den destek verilmesini talep ediyoruz. Devlet çiftçisinin yanında olmalıdır” diye konuştu.

“TÜRK DEVLETLERİ GÜNEY KIBRIS’I TANIDI, DIŞ POLİTİKA ÇÖKTÜ”

Dış politika başlığı altında hükümeti sert sözlerle eleştiren Özel, Türkiye’nin dış ilişkilerde etkisiz kaldığını savundu. Avrupa Birliği ülkelerinin Türk Cumhuriyetleri ile Semerkant’ta bir araya geldiğini ve bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Güney Kıbrıs'ın tanındığını hatırlatan Özel, “Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açıyorsa, bu Türkiye’nin dış politikadaki iflasının açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK, MİLLETE ERKEN SEÇİM”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine de değinen Özgür Özel, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu kapsamda başlattıkları imza kampanyasına tüm vatandaşları destek vermeye davet eden Özel, erken seçim talebini yineledi.

“CHP İKTİDARINDA ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK HÂKİM OLACAK”

Özel, “Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içeriz ki CHP iktidarıyla birlikte demokrasi, özgürlük ve eşitlik bu ülkeye gelecek. Kimse yaşam biçiminden, inancından ötürü baskı görmeyecek. Üniversitelerde başörtülü öğrenciler dışlanmasın diye eylem yapan biri olarak söylüyorum; bu ülkenin tüm renkleriyle birlikte güçlü olacağız. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, herkes bu mozaiğin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.