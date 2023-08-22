İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Ağustos ayı içerisinde; merkeze bağlı Kale, Kababel, Osmanpaşa, Karalar, Gülyayla, Dayılı ve Güdülelmahacılı köylerinde, Yerköy ilçesindeki Kahya, Belkavak, Eskiyerköy ve Yukarıeğerci köylerinde, Sarıkaya ilçesindeki Erbek ve Tepedoğan köylerinde, Akdağmadeni ilçesindeki Pazarcık köyünde, Şefaatli ilçesindeki Gülistan ve Kuzayca köylerinde, Çekerek ilçesindeki Kuzgun köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Ağustos ayı içerisinde; merkez ve 13 ilçeye bağlı 87 köyün içme suyu kanal hattı arızaları giderildi. Alpaslan Demir