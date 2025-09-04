2024 sonunda başvuru sayısı 66 milyona gerileyerek, 2010 yılındaki 71 milyonun da altına indi. Sektör temsilcileri, ücret tavanlarının güncellenmemesi halinde birçok hastanenin kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor

2015 Yılında 90 Milyona Ulaştı

2006’da Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemeyle, sigortalıların özel hastanelerden hizmet alması mümkün hale gelmişti. Bu düzenlemenin ardından özel hastanelere yapılan başvurular hızla arttı ve 2015 yılında 90,4 milyona ulaştı.

2025 Yılında Düşüşe Geçti

2025’in ilk beş ayında başvurular, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,16 oranında azaldı. Özel hastanelerin toplam sağlık hizmetleri içindeki payı da geriledi. 2010’da yüzde 26 seviyesinde olan oran, yıllar içinde dalgalı bir seyir izledikten sonra 2024 sonunda yüzde 10’a kadar düştü.

Anlaşmalar Feshediliyor

Ekonomim’in haberine göre, bazı özel hastaneler SGK’nın hasta başına yaptığı ödemenin düşük kalması nedeniyle anlaşmalarını feshediyor. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenen ilave ücret tavanlarının yanı sıra, işlem başına Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen tutarın artırılmasına ilişkin tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Ağırlıklı olarak görece küçük hastaneler olmak üzere, genel olarak özel hastaneler bu alandaki gelirden mahrum olmamak için SGK ile anlaşma yaparak GSS kapsamında hasta kabul ediyor.

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenen fiyatların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Namlı, yalnızca kapanma riski yaşayan hastaneler değil, son dönemde 10’a yakın özel hastanenin konkordato ilan etmek zorunda kaldığını da dile getirdi.