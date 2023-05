Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede kutlanan Özel Gereksinimli Çocuklar Haftası'nda engelli bireylerin hakları ve özel gereksinimleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Merkezinde program düzenlendi.

Program sergi açılışıyla başladı. Özel gereksinimli çocuklar tarafından yapılan gösteriler ile devam eden programda şiirler de okundu. Programda günün anlam ve önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Ortaokul Müdürü Hüseyin Çetin konuşma yaptı.

Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Ortaokul Müdürü Hüseyin Çetin, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

“6 OKULUMUZ HİZMET VERİYOR”

İlk konuşmayı yapan isim Müdür Yazıcı oldu. Yozgat’ta 2 bin 557 tane özel eğitimli öğrencinin eğitimine devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, hayatın devamı sürecinde her zaman engelli adayı olunabileceğinin bilincinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Yazıcı, özel gereksinimli bireyler için yaşam alanlarının iyileştirilmesi, eğitim alanlarının daha da modernleştirilmesi için devlet olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yazıcı konuşmasında, “İnsan olmanın verdiği en kutsi görev olan kaynaşma, halleşme ve empati geliştirme süreçlerinin en önemlilerinden birini yaşıyoruz. Bizler hayatın devamı sürecinde her zaman engelli adayı olduğumuzun bilincinde hareket ederek diğer kardeşlerimizin de yaşam alanlarının iyileştirilmesi, eğitim alanlarının daha da modernleştirilmesi için devlet olarak üzerimize düşen her türlü görevi ziyadesi ile yerine getiriyoruz. Bu bağlamda ilimizde 2 bin 557 tane özel eğitimli öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Özel eğitimi olarak da son zamanlarda açtığımız okullarla beraber 6 tane okulumuz özel eğitim alan çocuklarımız için hazırlanmış eğitimine devam etmektedir. Burada; farkındalığı oluşturmak, özel çocuklarımızın hayata dair her türlü anlamlı ifadelerini geliştirmek ve onları hayata hazırlamak için üzerimize düşen sorumluluğun yerine getirilmesi, bu sorumluluğu bundan sonra da devam ettirmek ve farkındalık oluşturmak üzere bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ÇOCUKLARIZ”

Yazıcı konuşmasını yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman İlk ve Ortaokul Müdürü Hüseyin Çetin kürsüye çıktı.

Okul Müdürü Çetin, özel gereksinimli insanların topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Hafta hakkında bilgi veren Çetin; haftanın, toplumda özel gereksinimli kişilerin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Çetin konuşmasında, “Özel Gereksinimli Çocuklar Haftası 10-16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletlere bağlı 156 ülkede aynı tarihte kutlanan bir haftadır. Tüm dünyada özel gereksinimli insanların topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumda özel gereksinimli kişilerin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş farkındalık haftasıdır. Bizler özel çocuklarız, bizler çeşitli nedenlerle eğitim yeterliliklerimiz açısından yaşıtlarımızdan beklenilen yaşıtlarımızdan farklılık gösteren bireyleriz. Bizler özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programıyla, durumumuza uygun ortamıyla eğitim almaktayız. Bizler yavaş öğreniyor, yavaş yaşıyoruz hayatı. Ama öğreniyor ama yapıyoruz. Belki biraz daha geç konuşmaya ve yürümeye başladık ama yürüyoruz şimdi. Bir farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize” dedi. Melike Aslı Arslan/ Selma Şahin