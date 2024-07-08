Özcan Sümer’in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Özcan Sümer Kimdir?

ÖZCAN SÜMER KİMDİR?

Devlet korumasında yetişen ve kurduğu firmada 4 bin kişiye istihdam sağlayan ünlü bir iç giyim markasının sahibi Özcan Sümer, bugünlere gelmesini devlete borçlu olduğunu belirtti.

Devlet korumasında yetişen Sümer, şimdi ünlü markasıyla binlerce kişinin hayatına dokunuyor

Rize'de yaşayan Sümer ailesinin 9 çocuğundan biri olan Özcan Sümer, 1967 yılında 5 yaşındayken babasını kaybetti.

Kendisinden yaşça büyük 5 kardeşinin hayatlarını kurmasının ardından 3 kardeşi ve annesiyle yaşayan Sümer, maddi imkansızlıklardan dolayı abisiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerine yerleştirildi.

Artık devlete emanet olan Sümer, 1978'de kazandığı Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümünü başarıyla tamamladı. Mezun olduktan sonra evlenen ve iş hayatına atılan Sümer, eşinin hamile olduğunu öğrenince, para kazanıp çocuklarına güzel bir gelecek sunmak ve çocuk evlerinde kalanlarla, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ticarete atılmaya karar verdi.

İstanbul'da 1993'te şirketini kuran ve yıllar içinde Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan bir iç giyim markasına dönüştüren Sümer, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ettiği markası ile şimdi yurt dışına açılarak, daha fazla insanın hayatına dokunmayı amaçlıyor.