Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, hayatında maddi ve manevi zarar gördüğünü düşündüğü kişileri çıkardığını duyurdu. "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay," ifadelerini kullanan Deniz'in bu açıklaması, aile içinde gerginlik yarattı. Özellikle kardeşi Yurda Gürler, bu açıklamaya sert tepki gösterdi.

YURDA GÜRLER KİMDİR?

Yurda Gürler, ünlü sanatçı Özcan Deniz’in kız kardeşidir. Özcan Deniz'in ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası, Gürler, ağabeyinin iddialarına yanıt verme gereği hissetti. Gürler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özcan Deniz’in kendisine ve ailesine yönelik ithamlarına karşı çıkarak, ailevi meseleleri kamuoyuyla paylaştı. Gürler, ağabeyinin hayatına aldığı kişilerin aileye zarar verdiğini ve bu süreçte yaşanan olayların aile içinde derin yaralar açtığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Eşi ve çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Deniz, fotoğrafın altına yazdığı açıklamayla, hayatında önemli değişiklikler yaptığını ifade etti. Ünlü sanatçı, kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkardığını belirtti. Açıklamasında, "Canımı isteyebilecek kadar değer verdiğim birçok kişiyi hayatımdan çıkardım. Onların yokluğuna üzülmek, yaptıklarından dolayı üzülmekten daha kolay" ifadelerini kullanan Deniz, bu kararının arkasında durduğunu vurguladı.

Özcan Deniz'in bu paylaşımı, özellikle aile çevresinde yankı buldu. Kardeşi Yurda Gürler, Deniz'in bu açıklamasına tepki gösterdi. İki kardeş arasında yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada geniş bir tartışma konusu haline geldi. Takipçilerin ve sevenlerinin de dikkatini çeken bu durum, aile içi ilişkilerin sosyal medya aracılığıyla nasıl etkilendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özcan Deniz'in açıklaması, sanat dünyasında da çeşitli yorumlara neden oldu. Kimi hayranları Deniz'in kararını desteklerken, kimileri ise aile bağlarının bu tür platformlarda tartışılmasının uygun olmadığını savundu.

Bu gelişmelerle birlikte, Özcan Deniz ve kardeşi Yurda Gürler arasındaki gerginliğin nasıl bir sonuca varacağı merakla bekleniyor. Öte yandan, ünlü şarkıcının bu kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da takipçileri tarafından daha yakından izlenmeye başlandı.

Gürler, yaptığı paylaşımda;

"Kamuoyuna cevap hakkımdır...

Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim...

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!

Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.

Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur...." ifadelerini kullandı.