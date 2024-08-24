Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Soylu, kariyerine çeşitli kamu yönetimi ve yerel yönetim görevlerinde bulunarak imza atmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve diğer kamu kurumlarında yürüttüğü projelerle dikkat çeken Soylu, özellikle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve reformlar konusundaki çalışmalarıyla tanınır.

Soylu'nun, Süleyman Soylu ile akrabalık bağı da, ailesinin Türkiye siyasetindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Sadık Soylu’nun, siyasi ve bürokratik alandaki bu önemli rolü, onun profesyonel kariyerinin önemli bir parçasıdır.

SADIK SOYLU'YA ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ GÖREV

Türkiye’nin tanınmış bürokratlarından Sadık Soylu’nun, Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu olarak atanması, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni olan Sadık Soylu’nun bu yeni görevine atanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleşti.

Özbekistan Cumhuriyeti’nin Trabzon’daki Fahri Konsolosluğu’na atanan Soylu’nun görevi, Özbekistan’ın Bağımsızlık Günü olan 9 Eylül’de Trabzon’da yapılacak bir törenle resmen başlayacak. Bu atama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından onaylandı ve Fidan’ın imzaladığı kararname, Sadık Soylu’nun bu görevde uluslararası hukuk ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uygun şekilde hareket edeceğini belirtiyor. Belge, Soylu’nun Fahri Konsolosluk görevini yasal hak ve ayrıcalıklarla yerine getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de bu görevi tanıyıp destekleyeceğini vurguluyor.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN PARTİSİNE YÖNELİK İDDİALAR

Son dönemde, Süleyman Soylu'nun, Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı geçen Sadık Soylu’nun ifadesinin alınmasını engellediği iddiaları da gündemde. İddialara göre, bu engellemenin seçim öncesinde partiye zarar verebileceği gerekçesiyle yapıldığı öne sürülüyor. Bu gelişme, Soylu ailesinin ve Sadık Soylu’nun Türkiye siyasetindeki rolünü daha da ilginç hale getiriyor.