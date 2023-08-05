Yozgat’ın Türk futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden biri olan ve halen Erdemli Belediyespor Teknik Direktörü görevini yürüten İlhan Özbay’ın Sivasspor’un altyapısında futbolun inceliklerini öğrenen Mustafa Özbay, babası gibi Milli bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha attı.

U17 Milli Takımı'nın Letonya maçları aday kadrosunda Özbay’ın da yer alması, dibe vuran Yozgat futbolu için büyük bir moral oldu.

U17 Milli Takımımızın 18-20 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Letonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 16 Ağustos Çarşamba günü Riga'ya hareket edecek olan U17 Milli Takımımız, çalışmalarını bu tarihe kadar Riva'da gerçekleştirecek.

U17 Milli Takımımızın Letonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.), Cihan Memik (Corendon Alanyaspor), Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Efe Yer (Alphense Boys), Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor A.Ş.), Berk Metin Erdoğan (Beşiktaş A.Ş.), Batuhan Özgan (Kayserispor Futbol A.Ş.), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Ahmet Arda Teke (Sivasspor), Şahin Alakuş (Tümosan Konyaspor), Ahmet Tırpancı (Tümosan Konyaspor)

Orta Saha/Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Enes Öğrüce (Altay), Mehmet Onur Yıldız (Altay), Mustafa Arda Akkaş (Antalyaspor A.Ş.), Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammed Hamza Korkmaz (IF Brommapojkarna), Yasir Boz (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe A.Ş.), Efe Kaan Kayanöz (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Emre Akboğa (Manisa Futbol Kulübü), Mehmet Burak Reçber (Queens Park Rangers FC), Mustafa Özbay (Sivasspor), Abdullah Kaygısız (Tümosan Konyaspor) Haber Merkezi